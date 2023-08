Premium Verkehr weiterhin schwach

Die Nachfrage für First und Business Class Tickets, die fast einen Drittel der Einnahmen der Airlines ausmachen, bleibt auf niedrigem Stand.

Gemäss Angaben der IATA flogen im November 6,7 Prozent weniger Passagiere in den Premium Klassen als im Vergleichsmonat des Vorjahres, gegenüber Oktober war es jedoch eine leichte Verbesserung, diese sei nach Angaben der IATA aber nur auf einen sehr schwachen November 2008 zurückzuführen. Die Passagierzahlen liegen immer noch über 20 Prozent unter dem Level vom Frühjahr 2008. Die Economy Klasse macht 91 Prozent der gesamten Passagierzahlen aus und hat dem Passagierverkehr im November eine Zunahme von 2,4 Prozent verschafft. Doch die neun Prozent Premiumverkehr machen rund dreissig Prozent der Einnahmen der Airlines aus, was die Wichtigkeit der First und Business Class Verkäufe unterstreicht.