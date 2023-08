Passagiere wollen Plätze selber wählen

Der Sitzplatz ist für das Flugreiseerlebnis von grösster Bedeutung.

Eine weltweite Studie ergab, dass drei Viertel der Passagiere nicht zufriedenstellende Plätze gerne tauschen und dass die Sitze am Fenster mit 63 Prozent am beliebtesten sind. Die Umfrage der Firma Synovate bei 10,000 Personen aus 13 Ländern zeigt, dass zwei Drittel eine Sitzplatzpräferenz haben und 41 Prozent sagen, ein falscher Sitzplatz könne ihnen die Reise ruinieren. Daher ziehen sie vor, den Sitzplatz selber zu wählen. Das gilt vor allem für längere Flüge. Auch die Sitznachbarn sind wichtig für einen angenehmen Flug. Etwas mehr als ein Drittel der Befragten geben an, lieber neben Personen des eigenen Geschlechts zu sitzen.