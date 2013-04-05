Cessna Citation CJ3 erreicht neuen Meilenstein

Cessna konnte Ende März die 400ste Citation CJ3 aus der Produktionshalle in Wichita rollen, der erfolgreiche Business Jet ist seit 2004 auf dem Markt.

Die CJ3 wurde vor 11 Jahren an der NBAA vorgestellt und absolvierte am 17. April 2003 den Jungfernflug. Bei der CJ3 handelt es sich um eine Weiterentwicklung aus der CJ2, die wiederum aus der CJ1 weiterentwickelt wurde. Heute bildet die CJ3 zusammen mit dem CJ1+, CJ2+ und CJ4 eine komplette Familie in der kleinsten Business Jet Klasse. Die CJ3 wird durch zwei moderne FJ44-3A von Williams angetrieben und ist mit einer bewährten Pro Line 21 Avionik von Rockwell Collins ausgerüstet. Das Flugzeug verfügt über eine maximale Reichweite von 1.875 Nautischen Meilen (3.472 km) und kann bis auf Höhen von 45.000 Fuss (13.700 m) betrieben werden. Die Citation CJ3 kann durch einen Piloten geflogen werden und bietet bequem Platz für bis zu sieben Passagiere.