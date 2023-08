Norwegian spricht über Dreamliner Details

Norwegian Air Shuttle wird ihre erste Boeing 787 voraussichtlich im März 2013 übernehmen können und damit den Schritt auf die Langstrecke wagen, jetzt gab die Airline erste Details zum Kabinenlayout bekannt.

Mit ihrem neuen Flaggschiff will Norwegian Air Shuttle ab Ende Mai Langstreckenflüge von den Hauptbasen Oslo und Stockholm nach New York und Bangkok anbieten. Die Boeing 787 Dreamliner von Norwegian werden für 291 Passagiere ausgelegt sein. 259 Fluggäste werden in der Economy Klasse Platz finden und 32 Passagiere sollen in der bequemeren Premium Klasse untergebracht werden.