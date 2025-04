Neue easyJet Linie ab Berlin

easyJet am Flughafen Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

easyJet baut ihr Streckennetz am Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg weiter aus und bietet ab Oktober eine neue attraktive Direktverbindung nach Sevilla in Spanien an.

Reisende aus Berlin und Brandenburg bekommen so die Möglichkeit, den Süden Spaniens mit seiner lebendigen Atmosphäre zu erleben. Die Strecke ist ab sofort buchbar.

Sevilla ist die pulsierende Hauptstadt Andalusiens. Sie besticht durch ihr einzigartiges Zusammenspiel aus maurischer Pracht, lebendiger Kultur und südländischer Lebensfreude. Mit 300 Sonnentagen im Jahr zählt Sevilla zu den wärmsten und sonnigsten Städten Europas. Inmitten der sonnenverwöhnten Ebene des Guadalquivir gelegen, lockt die Stadt mit weltberühmten Bauwerken wie dem Alcázar – einem UNESCO-geschützten Königspalast mit labyrinthischen Gärten und prunkvollen Sälen – sowie der Kathedrale Santa María de la Sede, die das Grab von Christopher Kolumbus beherbergt und mit ihrem ikonischen Giralda-Turm als Wahrzeichen über den Dächern thront. Kulinarisch verwöhnt Sevilla mit einer lebendigen Tapas-Kultur: In traditionellen Eckkneipen wie „Las Golondrinas“ genießt man Schweinefiletspitzen auf Toast, während Sterne-Restaurants wie „Cañabota“ mit kreativen Meeresfrüchtekreationen überraschen. Tanzbegeisterte kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Sevilla gilt als Ursprungsort des Flamenco – ein emotionaler Tanz und Musikstil, tief verwurzelt in der andalusischen Kultur. Überall in der Stadt finden sich Flamenco-Bars („tablaos“) und Shows.

Vom Flughafen Berlin-Brandenburg aus fliegt easyJet ab dem 27. Oktober zweimal pro Woche am Montag und Freitag nach Sevilla und baut so das Flugangebot zu beliebten Reisezielen in Spanien für den Winterflugplan 2025/26 weiter aus. Dies ist die zehnte Direktverbindung von easyJet zwischen der Hauptstadtregion und dem bei Deutschen beliebten Urlaubsland Spanien und neben Sevilla können Reisende am Flughafen Berlin-Brandenburg zwischen beliebten Städtezielen Spaniens wie Barcelona, Malaga oder Palma de Mallorca wählen.

Die Flüge können ab sofort auf easyJet.com und über die mobile App gebucht werden.

Stephan Erler, Country Manager für Deutschland und die Schweiz bei easyJet, sagte dazu:

Wir freuen uns, mit Sevilla noch eine weitere spanische Destination in unseren Winterflugplan aufzunehmen und mit nun insgesamt 10 attraktiven Reisezielen auf dem spanischen Festland sowie den kanarischen Inseln und Balearen noch mehr Auswahl für Reisen in das beliebte Urlaubsziel anzubieten zu können. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir die einzige Airline mit Direktflügen ohne Zwischenstopp zwischen Berlin und Sevilla sind und damit wir die andalusische Hauptstadt und die deutsche Metropolregion Berlin-Brandenburg wieder ein Stück näher zusammenbringen.

