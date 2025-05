Starke Nachfrage am Flughafen Stuttgart

Stuttgart Airport Start in den Sommer (Foto: Flughafen Stuttgart)

Der Flughafen Stuttgart ist mit dem vergangenen Betriebsjahr zufrieden. 9,1 Millionen Passagiere nutzten den Flughafen und sorgten für einen Gewinn von 6,1 Millionen Euro.

Die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) hat ihr Unternehmensergebnis für das Geschäftsjahr 2024 vorgestellt. Bei einem Umsatz von 278,2 Mio. Euro lag das Ergebnis der Flughafengesellschaft bei - 6,1 Millionen Euro (2023: -13,6 Mio. Euro). Die Zahl der Passagiere stieg auf 9,1 Millionen Fluggäste (+ 8,5 Prozent). Dabei wurden 94.177 Flugbewegungen gezählt (+ 2,3 Prozent).

Ulrich Heppe, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Stuttgart GmbH: „2024 war für uns ein herausforderndes Jahr, das wir gut gemeistert haben. Auf unserem Weg zurück in die schwarzen Zahlen haben wir einen großen Schritt gemacht und unser Ergebnis erneut verbessert. Das EBITDA als Indikator für die operative Stärke ist deutlich positiv – dieser liegt für das Geschäftsjahr 2024 bei 26,1 Mio. Euro. Für das aktuelle Geschäftsjahr erwarten wir etwa fünf Prozent mehr Fluggäste als im Vorjahr. Die Menschen wollen unverändert fliegen – wir sehen eine weiter steigende Nachfrage, vor allem bei den Privatreisen.“

Klimastrategie STRzero – Infrastruktur zukunftsfähig gestalten

Fortschritte machte die Flughafengesellschaft auch bei ihren Nachhaltigkeitszielen. Mit der Klimastrategie STRzero soll der Betrieb bis zum Jahr 2040 netto-treibhausgasneutral sein. Wichtigstes Element der Strategie ist die energetische Sanierung der Terminals sowie aller Gebäude auf dem Campus. Für dieses Großprojekt sollen mehr als zwei Milliarden Euro investiert werden.

Carsten Poralla, Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH: „Als Infrastrukturbetreiber sehen wir uns in der Pflicht, unsere Emissionen am Boden auf null zu bringen. Unser Weg dahin ist ehrgeizig, aber machbar. Für die Umsetzung benötigen wir engagierte Fachkräfte mit vielen verschiedenen Fähigkeiten. Vergangenes Jahr haben wir uns für dieses Megaprojekt personell aufgestellt und ein interdisziplinäres Team an den Start gebracht. Jetzt können wir die detaillierte Ausgestaltung der einzelnen Bauabschnitte anpacken. Die ersten Baumaßnahmen starten im Jahr 2027, damit wir unser Ziel erreichen, den Landesflughafen bis 2040 klimafit und zukunftsfähig zu machen.“, so Poralla.

Flughafen Stuttgart