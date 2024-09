Flughafen Stuttgart zieht positive Ferienbilanz

Eurowings startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Nach dem Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg zieht der Flughafen Stuttgart eine positive Bilanz. In den sechswöchigen Ferien sind rund 1,5 Millionen Passagiere am Landesflughafen gestartet oder gelandet.

Schon der Auftakt zur Ferienzeit Ende Juli brachte viel Betrieb, der operationell gut bewältigt wurde. Die gefragtesten Ziele waren in den vergangenen Wochen Palma de Mallorca und Antalya. Die beiden verkehrsreichsten Tage mit jeweils rund 270 Flugbewegungen lagen im August.

Flughafenchef lobt stabile Operations

Dass der Flugbetrieb am STR nahezu reibungslos verlaufen ist, verdanken wir der guten Vorbereitung und dem großen Engagement aller unserer Mitarbeitenden und Partnern“, sagt Ulrich Heppe, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Stuttgart GmbH. „Die Zufriedenheit unserer Fluggäste liegt uns am Herzen. Zu einem besseren Reiseerlebnis und optimalen Abläufen tragen auch Verbesserungen beim Service und der digitalen Infrastruktur bei, wie unsere neuen Self Bag Drop Schalter oder buchbare Zeitslots an der Sicherheitskontrolle,

so Heppe.

Die verkehrsstärksten Tage fallen traditionell in den Herbst, wenn nach Ende der Ferien sowohl Geschäftsreisende als auch Ferienreisende in der Nebensaison unterwegs sind. In den kommenden Wochen ist deshalb am STR mit einem weiterhin hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Flughafen Stuttgart