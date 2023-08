Neue Low Cost Airline ab Hongkong

Qantas will ausserhalb Australiens weiter wachsen und beabsichtigt zusammen mit China Eastern einen Low Cost Carrier ab Hongkong zu etablieren.

Die neue Fluggesellschaft soll Jetstar Hong Kong heissen und von Qantas und China Eastern finanziell je zur Hälfte getragen werden. Die beiden Gesellschaften beabsichtigen 198 Millionen US Dollar in das Gemeinschaftsunternehmen zu investieren. Bis zum Start im nächsten Jahr steht den beiden Partnern jedoch noch viel Arbeit bevor, zudem wird es nicht einfach werden, ab Hongkong einen neuen Low Cost Carrier erfolgreich aufzustellen, da der Konkurrenzdruck auch in dieser Region gross ist. Jetstar Hongkong soll nach Plänen der beiden Eigner bis 2015 achtzehn Airbus A320 betreiben.