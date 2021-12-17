General Aviation Absatz wieder im Plus

Gulfstream G650 ER (Foto: Gulfstream)

Der Verband der Flugzeugproduzenten für die Allgemeine Luftfahrt GAMA kann für das dritte Quartal 2021 erfreuliche Zahlen präsentieren, der Absatz konnte um 13 Prozent gesteigert werden.

Die General Aviation Manufacturers Association (GAMA) ist mit den Absatzzahlen in den ersten neun Monaten des laufenden Berichtjahres zufrieden, trotz Engpässen in den Lieferketten sind die Zahlen deutlich besser ausgefallen als in dem Corona Jahr 2020.

Piper PA-44 Seminole (Foto: Piper Aircraft)

Bei den kleineren Flugzeugen mit Kolbenmotorantrieb konnten die Mitglieder des Verbandes in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres insgesamt 895 Maschinen ausliefern im Vorjahr waren es 901, dies entspricht einem leichten Rückgang von 0,7 Prozent. Im Jahr 2019 vor der Corona Krise konnten die Verbandsmitglieder 877 Flugzeuge mit Kolbenmotorantrieb an die Kundschaft übergeben. Die Zahlen haben in diesem Segment also bereits wieder das Vorkrisenniveau erreicht.

DAHER TBM 940 und Kodiak 100 (Foto: DAHER)

Der Absatz bei den Turbopropellermaschinen hat sich um 40,6 Prozent auf 357 ausgelieferte Flugzeuge verbessert, im Vorjahr gingen krisenbedingt lediglich 254 Maschinen über den Ladentisch. Vor der Krise wurden in der gleichen Zeitspanne 348 Maschinen gebaut. Bei den Turboprops sind wir also noch weit hinter den Zahlen aus dem Jahr 2019 vor der Corona Krise entfernt.

Cessna Citation CJ3+ (Foto: Cessna)

Bei den Businessjets konnten 438 Flugzeuge ausgeliefert werden, das entspricht einer Verbesserung von 15,9 Prozent. Im Vorjahr wurden im gleichen Zeitraum 378 Flugzeuge ausgeliefert. Vor der Krise in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 konnten noch 516 Business Jets an ihre Kunden übergeben werden.

Die Wertigkeit der 1.690 ausgelieferten Flächenflugzeuge konnte um 13 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Ein Jahr zuvor wurden in den ersten neun Monaten 1.512 Maschinen mit einem Gesamtwert von 11,9 Milliarden US-Dollar ausgehändigt.

Ultraleicht Helikopter AH130 Syton (Foto: Air Academy in Weilerswist)

Bei den Hubschraubern sieht es ebenfalls wieder besser aus. Von den Typen mit Kolbenmotoren konnten die Verbandsmitglieder in den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt 131 Maschinen (Vorjahr 105) an die Kunden übergeben, das entspricht einem Plus von 24,8 Prozent. Bei den Hubschraubern mit Turbinenantrieb waren es 410 Maschinen, ein Jahr zuvor konnte der Verband noch 332 ausliefern.

Die Wertigkeit der 541 ausgelieferten Hubschrauber ist um 37,3 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar angestiegen.