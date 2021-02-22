Januarzahlen bei Aeromexico

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Januar 2021 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,092 Millionen Passagiere zu, das waren 33,8 Prozent weniger als im Vorjahresjanuar.

Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat sich die Nachfrage um 51,1 Prozent auf 1,741 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Das Angebot wurde um 38,1 Prozent auf 2,746 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 14,9 Prozentpunkte auf 65,4 Prozent.

Das Berichtsjahr 2020 mit Corona Einbruch bei Aeromexico

Im Berichtsjahr 2020 konnte Aeromexico 9,484 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen (Vorjahr 20,689 Millionen Passagiere), das waren wegen der Corona Krise 54,2 Prozent weniger als im Vorjahr.