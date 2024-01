Neue Eurowings Ziele ab dem Flughafen Nürnberg

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Eurowings baut ihr Engagement am Airport Nürnberg kräftig aus und erfüllt damit die Wünsche zahlreicher Franken.

Nicht nur Rom kehrt nach mehrjähriger Pause (zuletzt bis 2020 im Flugplan) ab Mai in das Nürnberger Flugangebot zurück, sondern auch das beliebte Urlaubsziel Bastia im Norden von Korsika. Dazu kommt eine ganz besondere Premiere: Ebenfalls ab Mai wird Nürnbergs französische Partnerstadt Nizza regelmäßig angeflogen.

„Nizza und Nürnberg verbindet eine tiefe Freundschaft: Die Städtepartnerschaft mit der Perle an der Côte d’Azur besteht seit nunmehr 70 Jahren. Genau zu diesem großen Jubiläum bereichert Nizza dank Eurowings unser Streckennetz“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe.

Korsika-Freunde – und solche, die es noch werden wollen – dürfen sich ab Ende Juni freuen: Mit Bastia ist die vielfältige Mittelmeerinsel wieder nonstop in gut einer Flugstunde zu erreichen. Weitaus schneller als mit Auto und Fähre. Damit bleibt mehr Zeit, um das wildromantische Eiland mit seinen freiheitsliebenden Bewohnern zu erkunden oder sich am Strand zu entspannen.

Ein lange ersehntes Wunschziel kehrt ab 15. Mai wieder zurück. Rom-Fiumicino wird dann zweimal pro Woche nonstop von Eurowings angesteuert. Die Ewige Stadt ist immer eine Reise wert, daher dürfte die Nachfrage nach Rom-Flügen gut entwickeln. Von Rom aus lassen sich zudem abwechslungsreiche Ausflüge in die Region unternehmen oder am Lido di Ostia in der Sonne baden.

Neben Nizza, Rom und Bastia als neuen Zielen umfasst der Sommerflugplan von Eurowings ein attraktives Spanien- und Griechenlandprogramm: Die Ferienflieger steuern die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und (neu) auch Kos an. Mallorca steht bis zu 14 Mal pro Woche im Flugplan, bis Anfang Mai sind mit Eurowings auch die Winterziele Gran Canaria und die ägyptischen Ziele Marsa Alam und Hurghada nonstop erreichbar.

Dank dem optimierten Einsatz des in Nürnberg stationierten Flugzeugs wird Eurowings in diesem Sommer rund 50.000 zusätzliche Sitzplätzen anbieten und den Marktanteil am Albrecht Dürer Airport damit deutlich ausbauen.

Die neuen Eurowings-Ziele sind ab Dienstag, 23.01.2024 direkt bei der Airline buchbar.