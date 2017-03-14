Mit Wizz Air von Hahn nach Kiew

Wizz Air Airbus A320 (Foto: Airbus)

Ab dem 26. August 2017 verbindet Wizz Air die ukrainische Hauptstadt Kiew mit dem Hunsrück-Flughafen.

Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air baut ihre Basis in Kiew aus. Heute wurden drei neue Routen ab dem Flughafen Kiew-Schuljany angekündigt, darunter eine Flugverbindung zum Flughafen Frankfurt-Hahn. Ab dem 26. August wird die Airline die Hauptstadt der Ukraine mit dem Hunsrück-Airport verbinden. Es sind drei Flüge pro Woche geplant.

„Wir freuen uns darüber, dass die Fluggesellschaft Wizz Air ihr Angebot ab dem Flughafen Frankfurt-Hahn weiter ausbaut“, sagt Hahn-Sprecherin Hanna Hammer. „Mit der Strecke nach Kiew bietet der Flughafen Frankfurt-Hahn künftig eine Route an, die insbesondere für Geschäfts- und Städtereisende interessant ist“, erläutert sie.

Der Flughafen Kiew-Schuljany liegt nur acht Kilometer vom Kiewer Stadtzentrum entfernt und ist sehr gut an öffentliche Verkehrsmittel angeschlossen. Die Flüge, die immer dienstags, donnerstags und samstags angeboten.

Flughafen Hahn