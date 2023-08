Mit dem Airbus A380 von Paris nach London

Air France hat sich definitiv entschieden zwischen dem 12. Juni und dem 30. August 2010 einige Flüge zwischen London und Paris mit dem Airbus A380 zu bedienen.

Air France Flug AF1980 wird jeweils am Wochenende und am Montag um 10.05 in Charles de Gaulle mit einem Airbus A380 nach London Heathrow verkehren, der Rückflug AF1981 wird London um 12.50 in Richtung Paris verlassen. Im Juli wird auch am Freitag mit dem Superjumbo nach London geflogen. Die Flüge sind bereits auf der Homepage von Air France buchbar. Die Strecke Paris London erfreut sich während den Sommermonaten laut Angaben von Air France einer hohen Nachfrage, daher macht es Sinn, den A380 auf diesem Städtepaar einzusetzen. Air France kann während diesen kurzen Flügen den Grossraumjet auch optimal für das Streckentraining ihrer A380 Piloten einsetzen, zudem kann mit einer grossen Zusatznachfrage für diese kurzen Airbus A380 Flüge gerechnet werden.