Air France fliegt mit dem A380 nach Montreal

Heute Nachmittag, dem 7. Oktober 2010, schickt Air France zum ersten Mal einen Airbus A380 nach Montreal.

Air France führt heute den Flug AF346 zwischen Paris Charles de Gaulle und Montreal mit einem Airbus A380 durch und feiert damit ihre sechzigjährige Präsenz in Kanada. Der Airbus A380 wird heute um 16.00 Paris verlassen und nach rund sieben Stunden in Montreal landen. Der Retourflug wird unter der Flugnummer AF347 Heute Abend Kanada in Richtung Frankreich verlassen. Air France und KLM bieten 64 wöchentlichen Frequenzen nach Kanada an. Air France bedient von Paris Charles de Gaulle aus die kanadischen Metropolen Montreal, Ottawa via Montreal und Toronto, KLM fliegt von Amsterdam Schiphol nach Calgary und Vancouver.