Mit dem Airbus A380 nach Miami

Die Großstadt in Florida wird sechstes Airbus A380 Ziel von Lufthansa, dies gab der Konzern heute offiziell bekannt.

Miami wird zum ersten Mal regelmäßig mit einem Airbus A380 angeflogen und erhält damit eine weitere Flughafenattraktion. Die Lufthansa wird ab dem 10. Juni 2011 täglich mit einem ihrer Superjumbos von Frankfurt in die sonnige Metropole Miami verkehren. Die Flüge LH 462 und LH 463 werden heute mit einer Boeing 747-400 bedient. Lufthansa hat ihre A380 für 526 Fluggäste ausgelegt, in der First Class können acht, in der Business Class 98 und in der Economy Class 420 Passagiere beherbergt werden.