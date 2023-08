Mehr Details zu Flugreduzierungen bei American Airlines

Die Fluggesellschaft American Airlines, mit Sitz in Fort Worth, gab gestern, Mittwoch, mehr Details zu der Kapazitätssenkung heraus, die sie letzten Monat angekündigt hat.

Die Fluggesellschaft liess erläutern, dass sie die Anzahl Abflüge von ihrem Hauptflughafen, dem Chicago O’Hare International Airport aus um insgesamt 28 Flüge reduzieren will und dass ihre Schwesterfluggesellschaft American Eagle ab September 34 Flüge vom Chicago O’Hare aus streichen wird. Vom Dallas-Fort Worth International Airport aus wird American 19 Flüge streichen, während American Eagle 23 Flüge streichen wird. Von St. Louis aus reduziert American Airlines ihr Angebot um acht tägliche Flüge, vom La Guardia Airport in New York aus um fünf tägliche Flüge. American Eagle und AmericanConnection werden von St. Louis aus 35 Flüge streichen, vom La Guardia Airport aus streicht Eagle 37 Flüge. Schon bekannt war, dass American ihre Tätigkeit in Oakland, Kalifornien, und vom Stansted Airport in London aus nächsten September einstellen wird. Am Mittowoch gab die Fluggesellschaft bekannt, dass sie auch den Flugservice nach Barranquilla, Kolumbien, einstellen wird. American Eagle stellt die Tätigkeiten in Albany; Providence, Rhod Island; Harrisburg, Pennsylvania; San Luis Obispo, Kalifornien und Samana, Dominikanische Republik, ein.