Mai Zahlen American Airlines

American Airlines meldet für den Berichtsmonat Monat nur einen kleinen Verkehrsrückgang von 1,1 Prozent. Die Auslastung der Flüge blieb unverändert.

Im Mai konnte American Airlines 11,76 Milliarden Passagiermeilen verkaufen, in der gleichen Vorjahresperiode waren es noch 11,89 Milliarden. Die Kapazität wurde von 14,55 Milliarden angebotenen Passagiermeilen auf 14,39 Milliarden abgebaut. Die Auslastung verblieb, dank der Angebotseinschränkung um etwa 1 Prozent, bei 81,7 Prozentpunkten.