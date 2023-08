Mit dem A380 nach San Franzisko

Air France gibt eine weitere Airbus A380 Destination bekannt. Vom 6. Juni 2011 bis zum 4. September 2011 wird Air France mit einem ihrer Superjumbos nach San Franzisko fliegen.

Über die Sommerperiode erfreut sich San Franzisko grosser Beliebtheit, deshalb wird Air France von Juni bis September täglich mit einem Airbus A380 von Paris Charles de Gaulle nach San Franzisko verkehren. Frankreichs Flag Carrier hat ihre Superjumbos mit 538 Sitzplätzen ausgerüstet, die erste Klasse ist mit neun Sitzplätzen, die Business Klasse mit 80 und die Economy Klasse ist für 449 Fluggäste ausgelegt. Der A380 wird Paris jeweils um 10:30 verlassen und um 12:40 in San Franzisko landen. Der Rückflug wird die Metropole an der Westküste der USA um 16:10 verlassen und am nächsten Tag um 11:35 in Paris Charles de Gaulle wieder ankommen. Die Flüge werden in Zusammenarbeit mit der Partnergesellschaft Delta Airlines angeboten.