Mit Sky Express von Düsseldorf nach Athen

Airbus A320neo SKY express (Foto: SKY Express)

Der Flughafen Düsseldorf freut sich über eine neue Direktverbindung in die Ägäis. Sky Express bietet vier wöchentliche Flüge zwischen Düsseldorf und Athen an.

Der Düsseldorfer Airport begrüßt einen neuen Airline-Partner. Seit gestern bietet die griechische Fluggesellschaft Sky Express vier wöchentliche Verbindungen nach Athen. Geflogen wird mit einem Airbus A 320 neo, jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags.

„Wir freuen uns, dass Sky Express die Landeshauptstadt nun in ihrem Programm hat. Reisenden aus unserer Region eröffnen sich damit ein neues Tor und zusätzliche Optionen zum Trendziel Griechenland“, erklärt Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation am Flughafen Düsseldorf. „Unser neuer Airline-Partner ist weithin für sein dichtes Streckennetz innerhalb Griechenlands bekannt und bietet von Athen aus Flüge zu den meisten griechischen Flughäfen an.“

„Wir verbinden das Festland mit der griechischen Inselwelt und bieten unseren Fluggästen die Möglichkeit, die Schönheit und Vielfalt von 33 bezaubernden Zielen in Griechenland zu erkunden. Das ganze Jahr über wird es so noch mehr Verbindungsmöglichkeiten zu äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen geben“, ergänzt Capt. Konstantinos Iliakis, CEO von Sky Express – und Pilot. Beim heutigen Flug nach Düsseldorf ließ er es sich nicht nehmen, das Flugzeug selbst zu steuern und betonte: „Düsseldorf ist mit seiner zentralen Lage und dem großen Einzugsgebiet ein bedeutender Meilenstein in unserer internationalen Expansion. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit dem Flughafen Düsseldorf.“

Sky Express wurde im Jahr 2005 gegründet und hat sich seitdem als eine bedeutende Fluggesellschaft in Griechenland etabliert. Von Athen aus bietet die Airline Flüge zu insgesamt 33 Inlandsflughäfen an, wodurch Reisende von einer sehr guten Anbindung an die griechische Inselwelt profitieren. Neben ihrem Heimatflughafen Heraklion hat die Airline alle bekannten Urlaubsinseln wie Kos, Rhodos, Mykonos, aber auch viele kleinere und zum Teil unerforschte Inseln wie Leros oder Lemnos in ihrem Streckennetz. Zur jungen Flotte der Airline gehören zwei Airbus A 321 neo, acht A 320 neo und über zehn ATR Turboprop-Regionalverkehrsflugzeuge, die auf innergriechischen Kurzstrecken zum Einsatz kommen.