Mit Chair von Basel nach Pristina

Airbus A319 Chair Airlines (Foto: Chair Airlines)

Chair bietet ab dem EuroAirport in Zusammenarbeit mit Air Prishtina künftig tägliche Flugverbindungen nach Pristina in den Kosovo an.

Chair Airlines stationiert ab dem 29. Oktober 2023 ein Airbus Flugzeug aus der bestehenden Flotte am EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg. Die Linienverbindung von Basel nach Pristina wird laut Chair Airlines täglich bedient. Der neue Flug wird in enger Zusammenarbeit mit Air Prishtina durchgeführt und ermöglicht den Kundinnen und Kunden eine grössere Auswahl sowie höhere Kapazität bei der Planung ihrer nächsten Flugreise in den Kosovo.