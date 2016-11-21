Nordica fliegt von Hamburg nach Tallinn

Nordica Bombardier CRJ700 (Foto: Olivier Mouhot)

Mit Nordica Regional Jet begrüßt Hamburg Airport zum Sommerflugplan 2017 eine neue Fluggesellschaft in der Hansestadt.

Mit einer Verbindung nach Tallinn vergrößert die estnische Airline ab dem 16. Mai 2017 das Streckenangebot in Estlands Hauptstadt und den europäischen Osten. Die Verbindung wird dreimal wöchentlich dienstags, freitags und sonntags mit Maschinen des Typs CRJ 900 bedient.

Tallinn liegt an der estnischen Ostseeküste und lädt zu abwechslungsreichen Städtetrips ein. Hier trifft die moderne Welt einer Hauptstadt auf eine historische Umgebung, eine lebendige Kulturszene wird durch ein vielfältiges Nachtleben ergänzt. Als Wirtschaftszentrum Estlands ist Tallinn darüber hinaus ein wichtiges Ziel für Geschäftsreisen. Zudem gibt es am Flughafen Tallinn zahlreiche Umsteigemöglichkeiten zu Zielen in Nord- und Osteuropa.

Bei der Fluggesellschaft Nordica Regional Jet handelt es sich um ein Tochterunternehmen des 2015 gegründeten Start-Ups Nordica. Ab dem 19. November 2016 gehen Nordica und LOT Polish Airlines eine Kooperation ein, wodurch LOT 49 Prozent an dem Tochterunternehmen Nordica Regional Jet erhalten wird.

Nordica Regional Jet fliegt die Strecke von Hamburg nach Tallinn zunächst saisonal vom 16. Mai bis zum 1. Oktober 2017.

Flughafen Hamburg