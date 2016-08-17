Flughafen Hamburg meldet soliden Juli

Hamburg Airport (Foto: Hamburg Airport)

Im Vergleich zum Vorjahresjuli stieg am Flughafen Hamburg die Zahl der Passagiere mit über sechs Prozent noch einmal stark an.

Insgesamt wurden im letzen Monat 1..620.554 Passagiere gezählt. Das geht aus dem aktuellen Monatsbericht des Airports hervor. Die Zahl der Flugbewegungen hingegen nahm deutlich schwächer zu (+ 3,1 Prozent). Im Juli 2016 wurden 15.006 Flugbewegungen in Hamburg verzeichnet. Wesentlichen Einfluss auf das Wachstum der Flugbewegungen hatte im Juli die hohe Zahl der Hubschrauberbewegungen: Denn aufgrund von Umbaumaßnahmen am Krankenhaus Wandsbek war der Rettungshubschrauber Christoph 29 im Juli am Hamburger Flughafen stationiert.

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