Mit Germania von Hamburg nach Almería

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Germania weitet ihr Engagement am Hamburger Flughafen aus. Ab sofort fliegt die Fluggesellschaft vom Flughafen Hamburg ins spanische Almería.

Germania verbindet Norddeutschland ab sofort einmal pro Woche jeweils freitags mit dem südspanischen Ort. Almería war bereits früher Teil des Streckennetzes von Hamburg Airport, wurde aber seit 2004 nicht mehr ab Hamburg angeflogen. Mit Germania wird diese beliebte Verbindung nun wieder aufgenommen und zunächst in der Sommersaison von Mai 2017 bis Ende Oktober 2017 bedient.

„Mit Almería kommt ein weiteres neues Ziel in unser Streckenangebot“, erklärt Dr. Jörgen Kearsley, Leiter Aviation am Hamburg Airport. „Das Urlaubsland Spanien erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit bei deutschen und europäischen Touristen, sodass Germania mit ihrer neuen Verbindung direkt auf die Wünsche der Reisenden eingeht. Unsere Passagiere haben somit eine noch größere Auswahl an Urlaubsorten im Süden Europas.“

Almería ist eine belebte Hafenstadt in der Region Andalusien im Süden Spaniens. Die Stadt liegt zwischen Málaga und Alicante an der gleichnamigen Costa de Almería am Mittelmeer. Durch ihre Lage stellt Almería einen idealen Ausgangspunkt für Badeurlaube in Südspanien dar. Auch Kulturliebhaber kommen in der historischen Altstadt des Ortes auf ihre Kosten.

Das Streckenangebot von Germania ab Hamburg umfasst elf Sommerziele. Dazu gehören Gran Canaria/Spanien, Varna/Bulgarien, Rhodos/Griechenland, Paphos/Zypern oder Madeira/Portugal. Die grün-weiße Airline ist zudem bekannt für außergewöhnliche Routen wie die nach Tel Aviv/Israel und Beirut/Libanon, die im Sommerprogramm ab Hamburg zweimal wöchentlich angeflogen werden. In der Nebensaison im Herbst sind außerdem Direktflüge nach Santorin/Griechenland im Angebot. Tickets sind bereits ab 79 Euro pro Strecke erhältlich.

Flughafen Hamburg