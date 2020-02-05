Mit Bedacht fliegen

Mit Bedacht fliegen!

Das neue Buch mit „Mit Bedacht fliegen – 19 Aspekte zur Reisevorbereitung in Zeiten von Flugscham und Greenwashing“ beschäftigt sich mit dem Thema Umwelt und Fliegen.

Christoph Kessel, Jahrgang 1973, bereist seit Jahrzehnten alle Kontinente dieser Erde. Der gelernte Luftverkehrskaufmann und Diplom-Kaufmann arbeitet seit 1992 in unterschiedlichen Unternehmen der Airline-Branche. Dabei verbrachte er sowohl mehrere Jahre bei einem deutschen Flughafenbetreiber als auch bei verschiedenen ausländischen Fluggesellschaften. Dort erhält er seither Einblicke in den operativen Betrieb von Airlines sowie in die Bereiche Marketing und Public Relations.

Mit Bedacht fliegen war für Kessel schon deshalb immer ein Thema, weil er das langsame Reisen von Ort zu Ort dem schnellen Überwinden von Ozeanen und Kontinenten vorzieht. 2002/3 hat er innerhalb eines Jahres die Erde umrundet, möglichst mit Bus, Bahn und Schiff. 2006 erschien das Buch „Nächster Halt: Darjeeling-Hauptbahnhof“ zu dieser Weltreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 2018 hat Christoph Kessel mit „Zu Gast - In vielen Ecken dieser Welt“ sein zweites Buch publiziert, bei dem die verschiedenen Arten des Reisens im Mittelpunkt stehen. 2020 folgt nun mit „Mit Bedacht fliegen“ sein drittes Werk.

Fliegen oder nicht fliegen? Haben Sie sich diese Frage in der letzten Zeit gestellt? Schließlich setzen sich immer mehr Menschen mit der Klimaproblematik auseinander. Gibt es zwischen diesen beiden Entscheidungspolen einen Mittelweg für Leute, die möglichst nachhaltig leben und gleichzeitig mobil bleiben möchten? Oder sind alle Initiativen der Luftverkehrsbranche pures Greenwashing, um womöglich die aufkommende Flugscham zu unterdrücken?

Wenn es diesen Mittelweg gibt, wie können Sie diesen persönlich finden? Der Autor,

der seit mehr als 25 Jahren in der Airline-Branche arbeitet, hat Aspekte rund um das

Reisen per Passagierflugzeug zusammengestellt: angefangen beim Buchungsweg,

über die Wahl der Flughäfen, der Flugstrecke und der Flugzeuge bis hin zum

Agieren während der Reise. Jeder dieser 19 Aspekte bietet Möglichkeiten, direkt

Einfluss zu nehmen. Sie finden in diesem Buch keine vorgefertigte Lösung oder ein

Patent-Rezept zum „besseren“ Fliegen. Vielmehr soll es Sie in die Lage versetzen,

auf Basis von Fakten und konkreten Wahlmöglichkeiten möglichst fundiert

abzuwägen, ob und wie Sie in Zukunft mit Bedacht fliegen möchten.

Details zu „Mit Bedacht fliegen – 19 Aspekte zur Reisevorbereitung in Zeiten von

Flugscham und Greenwashing“

Sprache: Deutsch

ISBN: 978-3-750276-08-6

Format: Taschenbuch

Seiten: 116

Altersempfehlung: keine Altersbeschränkung (0 - 99)

Erscheinungsdatum: 27.01.2020

Softcover

Verkaufspreis Druck: 7,99 Euro

Auch als eBook erhältlich, mit mehr als 50 Links zu Quellen und

weiterführenden Informationen: ISBN: 978-3-750277-18-2,

Verkaufspreis 4,99 Euro