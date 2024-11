Mit Air Astana Günstig nach Asien fliegen

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana veröffentlicht die Pep-Tarife bis Ende 2025, damit haben Mitarbeiter von Reisebüros, Reiseveranstaltern, Fluggesellschaften und Flughäfen die Möglichkeit günstig mit Air Astana zu fliegen.

Die kasachische Fluggesellschaft Air Astana hat die Pep-Tarife bis Ende 2025 veröffentlicht. Damit können Reisebüroexpedienten sowie Mitarbeiter von Reiseveranstaltern, Airlines und Airports in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit der kasachischen Fluggesellschaft zu besonders günstigen Preisen nach Kasachstan und weiteren asiatischen Zielen fliegen.

Im Rahmen des neuen Angebots kosten die Flüge mit Air Astana von Frankfurt nach Astana oder weiter nach Almaty ab 150 Euro pro Person. Wer mit Air Astana von Frankfurt über Kasachstan nach Bangkok/Thailand, Colombo/Sri Lanka, Delhi/Indien, Male/Malediven, Phuket/Thailand oder Taschkent/Usbekistan fliegen möchte, bezahlt ab 220 Euro pro Person. Ein Stopover in Astana ist ohne Aufpreis möglich. Zu den Preisen kommen lediglich der Treibstoffzuschlag und die Flughafensteuern hinzu.

Air Astana fliegt ganzjährig und täglich von Frankfurt nach Astana mit schnellem Anschluss nach Almaty. Die Weiterflüge zu den anderen asiatischen Zielen erfolgen ab diesen beiden Drehkreuzen von Air Astana.

Mehr Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 57 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).