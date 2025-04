Mehr easyJet ab München

easyJet Airbus (Foto: easyJet)

Seit dem 30. März 2025 verbindet die britische Fluggesellschaft easyJet den Flughafen München mit der italienischen Hauptstadt Rom.

Die Flüge landen zweimal täglich um 9:05 Uhr und 16:50 Uhr in München und starten um 9:40 Uhr sowie 17:25 Uhr wieder in Richtung Rom-Fiumicino. Mit der neuen Verbindung erweitert die Airline easyJet ihr bestehendes Angebot ab München und setzt einen weiteren Wachstumsschritt am Flughafen München. Neben Neapel, Mailand-Malpensa, London-Gatwick, Manchester und Edinburgh wird Rom die sechste Destination von easyJet ab München.

Flughafen München