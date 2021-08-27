Mit Ryanair von Karlsruhe nach Lissabon

Airport Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Airport Karlsruhe Baden Baden)

Der Low-Cost-Carrier Ryanair wird ab dem Winterflugplan neu vom Flughafen Karlsruhe Baden-Baden in die portugiesische Hauptstadt Lissabon fliegen.

Die neue Strecke Lissabon (LIS) wird ab Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) im Winterflugplan 2021 / 2022 ab November 2021 zweimal wöchentlich mit Ryanair angeboten. Die Hauptstadt Portugals verbindet Tradition, Geschichte, Kultur und Moderne zugleich. Eine authentische Stadt, in der sich alte Bräuche und weltliche Geschichte bei kultureller Unterhaltung und innovativer Technologie begegnen.

Weitere neue Flugverbindungen mit Ryanair im Winter sind Agadir, Fès, Kyiv-Boryspil, Sevilla, Stockholm-Arlanda, Tel Aviv, Teneriffa-Süd, Valencia und Zagreb.