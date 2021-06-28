Karlsruhe / Baden-Baden entwickelt sich positiv

Airport Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Airport Karlsruhe Baden Baden)

Wenige Wochen vor dem Ferienstart in Baden-Württemberg kommt am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) wieder Urlaubsstimmung auf.

Die Zahl der Reisewarnungen nimmt ab, immer mehr Menschen haben den vollen Impfschutz und möchten daher nach langer Zeit wieder reisen.

Am FKB bieten die Fluggesellschaften bereits jetzt eine große Auswahl an bekannten und neuen Flugzielen und werden im Laufe des Sommers ihr Angebot weiter ausweiten, so dass zahlreiche Verbindungen, die in den letzten Monaten ausgesetzt waren, ihr Comeback feiern.

Neben den beliebten Sonnenzielen wie Bari, Porto oder Lamezia Terme bietet Ryanair auch wieder tägliche Flüge nach Palma de Mallorca sowie viermal wöchentlich nach Barcelona-Girona an.

Zudem hat Ryanair für eine flexible Reiseplanung die Umbuchungsgebühr für alle neuen Flugbuchungen bis 30.09.2021 gestrichen. Bis Ende Dezember können somit kostenfrei bis zu zwei Flugänderungen vorgenommen werden.

Wizz Air erweitert mit der rumänischen Hauptstadt Bukarest, dem neuen touristischen Trendziel Skopje in Nordmazedonien und Tuzla in Bosnien und Herzegowina das Angebot an spannenden Städtezielen, die es zu entdecken gilt.

FKB