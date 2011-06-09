Mehr Fluggäste bei Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Mai 2011 6,580 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von gut sechs Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 5,9 Prozent auf 22,507 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 4,9 Prozent auf 17,966 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verschlechterte sich leicht von 80,6 auf 79,8 Prozent. Im Frachtgeschäft stieg die Kapazität um 2,7 Prozent auf 1.458 Millionen Tonnenkilometer, die Nachfrage verschlechterte sich um 1,4 Prozent auf 988 Millionen Tonnenkilometer.