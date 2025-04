Münster Osnabrück ist gut ins Jahr gestartet

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Flughafen Münster Osnabrück (FMO) hat das erste Quartal des Jahres 2025 mit einem Plus von 12 Prozent gegenüber den ersten drei Monaten des Vorjahres erfolgreich beendet.

Insgesamt wurden 124.000 Fluggäste gezählt. Nach den überaus erfreulichen Ergebnissen des Jahres 2024 mit insgesamt 1,28 Millionen Fluggästen und einem Passagierwachstum von 30 Prozent – der höchsten Wachstumsrate aller deutschen Airports – knüpft der FMO erfolgreich an das vergangene Jahr an.

In den Wintermonaten profitierte der FMO vor allem von den neuen Verbindungen der Sundair auf die Kanarischen Inseln und den erweiterten Streckenangeboten der Ryanair nach Alicante und Mallorca. Zudem konnten rund 7.000 Passagiere, die aufgrund von Streiks an anderen Flughäfen im März umgeleitet wurden, am FMO abgefertigt werden.

Für die kommenden Monaten rechnet der FMO mit einem herausfordernden Geschäftsumfeld. Die Streichung der Frankfurt-Strecke durch Lufthansa, die anhaltend schwache Wirtschaftslage in Deutschland, der weiterhin verhaltene Geschäftsreiseverkehr sowie die Verschiebung von Ferienzeiten stellen zusätzliche Hürden dar. In Kombination mit den nach wie vor hohen Standortkosten in Deutschland ergeben sich insgesamt ungünstigere Rahmenbedingungen im Vergleich zum Vorjahr, die dem positiven Trend der letzten Monate entgegenwirken werden.

