Lufthansa will ab 2012 Biofuel einsetzen

Die Deutsche Lufthansa soll eine der ersten Airlines werden, die ihre Passagierflüge mit einer Mischung aus Biotreibstoff und Kerosin betreibt.

Die deutsche Airline will die Mischung bereits 2012 auf einigen ihrer Flüge anwenden, ein genauer Zeitplan soll bis Ende Jahr festgelegt werden. Der Flugverkehr ist für geschätzte zwei bis vier Prozent der weltweiten CO2 Emissionen verantwortlich. Experten sagen, diese Ausstösse könnten bis 2050 2,4 Milliarden Tonnen erreichen, was einem Anteil von 15-20 Prozent aller CO2 Emissionen entsprechen würde. Lufthansa CEO Mayrhuber sagte, zurzeit seien keine individuellen Testflüge geplant, die Airline wolle stattdessen warten, bis sie den Biotreibstoff regulär auf einigen Routen einsetzen, und so Langzeitdaten sammeln könne. Längerfristig wollen die Airlines durch den Biotreibstoff Geld sparen.