Lufthansa tauft siebten A380 auf Wien

Fotos vom siebten Airbus A380 von Lufthansa verraten, dass die Maschine auf den Namen Wien getauft wird.

Der A380 mit Werknummer MSN069 befindet sich in Hamburg Finkenwerder. Lufthansa wird auch diesen siebten A380 noch bis Mitte Jahr übernehmen können. Die A380 Auslieferungen an Lufthansa wurden durch die Engpässe beim Rolls Royce Trent 900 nicht betroffen, Mitte Sommer 2011 will Lufthansa bereits acht Superjumbos im Flugbetrieb haben. Der siebte A380 trägt momentan noch die Übergangsregistrierung F-WWSO und wird auf die Zulassung D-AIMG immatrikuliert.