Fairey Fulmar

Fairey Fulmar, Land: Grossbritannien Die Fairey Fulmar wurde als trägergestützes Mehrzweckjagdflugzeug gebaut. Spannweite: 14,13 m, Länge: 12,20 m, Maximales Abfluggewicht: 4.455 kg

In der Spezifikation P.4/34 forderte das Air Ministry ein leichtes Bombenflugzeug zur Erdkampfunterstützung. Die Ausschreibung ging an die Firmen Fairey, Gloster und Hawker. Für die Serienfertigung wurde schließlich die Hawker Henley , die auf der Hurricane basierte, ausgewählt. Der Fairey Entwurf P.4/34 wurde nicht berücksichtigt.

Mit der Ausschreibung O.8/38 forderte das Air Ministry einen bordgestützten Mehrzweckjäger in Ganzmetallausführung, starker Bewaffnung und Einziehfahrwerk.

Bei Fairey nahm man den Entwurf P.4/34 und überarbeitete ihn unter Leitung von Marcel Lobelle in bezug auf die neue Verwendung.

Die Maschine war ein Tiefdecker mit breiten, zweiholmigen Tragflächen, einer langgestreckten Kabine, die hinten in das Rumpfstrak überging in Ganzmetall-Schalenbauweise. Der Rumpfquerschnitt war oval, der Kühler war als großer Bauchkühler unter dem Rumpfvorderteil untergebracht. Als Landehilfen und Sturzflugbremsen dienten hydraulisch betätigte Spreizklappen. Die Tragflügel konnten nach hinten geklappt werden. Das einziehbare Heckradfahrwerk verfügte für sichere Decklandungen über eine große Spurbreite. Der Fanghaken war hinter der Tragflächen-Hinterkante angebracht. Als Motor wurde der Rolls Royce Merlin VIII mit 1.080 PS Startleistung verwendet. Am 04.Januar 1940 fand der Erstflug des Prototyps (K 5099) durch Chris Staniland statt, wobei Stabilitätsprobleme auftraten, so dass man das Rumpfheck um 8 Zoll (20,3 cm) nach oben verschob.

Von Ende Januar 1940 bis Dezember 1942 wurden insgesamt 602 Fairey Fulmar gefertigt, die bei insgesamt 17 britischen Trägerstaffeln zum Einsatz kamen. Vorteilhaft im Einsatz erwiesen sich die guten Langsamflugeigenschaften, die Manövrierfähigkeit in geringen Flughöhen, die starke Bewaffnung und die lange Flugdauer. Nachteilig waren die geringen Horizontal- und Vertikalgeschwindigkeiten, die auch durch die Verwendung eines stärkeren Motors ( Merlin 30 mit 1.300 PS Startleistung) in der zweiten Baureihe (Mk.II), nicht wesentlich besser wurden. Die Piloten versuchten aus dem Sturzflug heraus mit dem Feuer ihrer acht Maschinengewehre zu treffen, da sie im Luftkampf gegen die Bf 109 sonst wenig Chancen hatten. Deshalb erfolgte der Einsatz auch vorwiegend im Mittelmeerraum, wo die Fulmar als Begleit- und Nachtjäger, Jagdbomber und taktischer Aufklärer eingesetzt wurden. Einige kamen auch Gleitschutz für Eismeergeleitzüge zum Einsatz. Ab Mitte 1942 wurden die Fulmar in den Einsatzstaffeln durch einsitzige Trägerflugzeuge vorwiegend aus amerikanischer Produktion ersetzt.

Fairey Fulmar (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Fairey Fulmar

Verwendung: trägergestütztes Mehrzweck-Jagdflugzeug

Baujahr: 1940

Besatzung: 2 Mann

Triebwerk: ein flüssigkeitsgekühlter stehender 12 Zylinder V Reihenmotor Rolls Royce Merlin VIII mit verstellbarem Dreiblatt-Metallpropeller

Startleistung: 1.080 PS (795 kW)

Dauerleistung: 970 PS (714 kW) in 4.000 m



Spannweite: 14,13 m Spannweite geklappt: 4,60 m Länge: 12,20 m größte Höhe: 4,26 m Propellerdurchmesser: 3,60 m Propellerfläche: 10,18 m² Spurweite: 5,05 m Flügelfläche: 31,7 m² V-Form: +3° Leermasse: 2.780 kg Startmasse normal: 4.195 kg Startmasse maximal: 4.455 kg Tankinhalt: 1.090 Liter Flächenbelastung: 140,53 kg/m² Leistungsbelastung: 4,13 kg/PS (5,61 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 422 km/h Höchstgeschwindigkeit in 2.200 m: 452 km/h Marschgeschwindigkeit in 2.200 m: 310 km/h Landegeschwindigkeit: 125 km/h Gipfelhöhe: 7.910 m Steigleistung: 6,1 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 2,8 min Steigzeit auf 3.000 m: 9,0 min Reichweite normal: 1.290 km Reichweite maximal: 1.500 km Aktionsradius: 520 km Flugdauer: 5 h

Bewaffnung: acht 7,62 mm Maschinengewehre Browning 0.3 mit je 500 Schuss in den Außenflügeln und ein bewegliches 7,62 mm Maschinengewehr Vickers K mit 500 Schuss

Bombenlast: 180 kg Bomben unter den Tragflächen( Fulmar Mk.II 250 kg)