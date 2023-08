Lufthansa mit Passgierplus

Mit Lufthansa flogen im Januar 2011 mit 4,398 Millionen Fluggästen 17,4 Prozent mehr als in der selben Vorjahresperiode.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Januar 2010 um 12 Prozent auf 13,996 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte um 10,8 Prozent auf 10,239 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Auslastung der Kranichmaschinen lag bei 73,2 Prozent, was einem minimalen Rückgang von 0,7 Prozent entspricht. Die Frachtleistung der Lufthansa Cargo stieg um 17,5 Prozent auf 137 Millionen Tonnen. Konzernweit transportierte Lufthansa 6,586 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 11,7 Prozent entspricht, das Angebot wurde um 10,1 Prozent auf 19,696 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht.