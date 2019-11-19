Fliegerweb logo

Biman kauft weitere Boeing 787 Dreamliner

19.11.2019 PS
Biman Boeing 787
Biman Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Biman hat an der Dubai Airshow einen Auftrag für zwei weitere Boeing 787-9 Dreamliner finalisiert, die beiden Flugzeuge standen schon seit Oktober in den Bestellbüchern von Boeing.

Die Fluggesellschaft aus Bangladesch wird mit den beiden neu in Auftrag gegeben Boeing 787-9 ihre Dreamliner Flotte stärken, Biman Bangladesh betreibt bereits vier Boeing 787-8. Die zwei Boeing 787-9 kosten laut aktuellen Listenpreisen 585 Millionen US Dollar. Biman will mit den neuen Dreamliner ihr Langstreckennetz weiter ausbauen.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.