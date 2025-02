Lufthansa mit Gepäckabhol-Service ab Frankfurt

Lufthansa Airbus A320 am Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

In Zusammenarbeit mit dem Technologie-Provider AirPortr bietet Lufthansa Airlines allen Reisenden ab Frankfurt ab sofort einen neuen, innovativen Gepäckabhol- und Check-in-Service an.

Das Prinzip ist so einfach wie komfortabel: Gäste können ihre Koffer und Taschen zuhause oder im Hotel abholen lassen. Das Gepäck wird dann versiegelt, sicher zum Flughafen gebracht und dort eingecheckt. Reisende erhalten Echtzeit-Updates über einen personalisierten Tracking-Link und eine digitale Gepäckanhänger-Quittung. Fluggäste können dadurch ohne schweres Check-in Gepäck zum Flughafen reisen und dort direkt zur Sicherheitskontrolle gehen – ihr Gepäck nehmen sie erst am Zielort wieder in Empfang.

Der neue Premium-Service spart Zeit, ist bequem und erleichtert die Anreise, insbesondere mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Interessierte Gäste können ab sofort auf lufthansa.com bis 36 Stunden vor Abflug das neue Angebot buchen. Es steht Kunden aus den Großräumen Frankfurt, Mannheim, Heidelberg, Hanau, Aschaffenburg, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Bensheim zur Verfügung. Eine weitere Expansion ist in naher Zukunft geplant. Bereits ab 25 Euro ist der Service erhältlich, der Preis variiert je nach Standort und Abholzeit.

„Wir wollen das gesamte Reiseerlebnis unserer Gäste kontinuierlich verbessern und unsere Premium-Angebote weiter ausbauen – während des Fluges, aber auch am Boden“, sagt Heiko Reitz, Chief Customer Officer Lufthansa Airlines. „Mit dem neuen Abhol- und Eincheck-Angebot bieten wir unseren Passagieren einen weiteren exklusiven Service, der so in Deutschland einmalig ist. Wir erleichtern damit die Reise bereits ab der ersten Minute.“

