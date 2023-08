Lufthansa lanciert Spezialangebot für Europa und Nordamerika

Die Deutsche Lufthansa senkt die Preise auf vielen Flügen von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Europa und Nordamerika.

31 europäische Städte in Frankreich, Italien, der Schweiz und England sind nun im Angebot. Das Business Class Special für Flüge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kann ab dem 15. März 2009 gebucht werden. Die Economy Special Flüge sind für Reisen bis zum 30. April gültig, der maximal mögliche Aufenthalt in Europa ist auf einen Monat, in den USA auf zwölf Monate festgelegt. Lufthansa ist die einzige Airline, die Dubai und Abu Dhabi viermal täglich mit Frankfurt und München verbindet.