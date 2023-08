Lufthansa könnte BMI verkaufen

Die Deutsche Lufthansa soll ihren 80 Prozent Anteil an BMI British Midland an Virgin Atlantic verkaufen wollen.

Kenner der Branche sagten, der Verkauf an Virgin sei eine von vielen Möglichkeiten, die die deutsche Fluggesellschaft zurzeit prüfe. Gemäss deren Angaben soll Lufthansa bereits erste Gespräche mit Sir Richard Branson, CEO der Virgin Atlantic, geführt haben. Ausserdem soll der Verkauf einiger BMI Slots in Heathrow an British Airways in Betracht gezogen werden, während die Regionalflüge an eine Konkurrentin wie Flybe abgetreten werden könnten. Lufthansa nahm zu den Spekulationen keine Stellung. Im Juni hatte die Airline einen 80 Prozent Anteil an BMI erstanden und damit Sir Michael Bishop, den Gründer, als Besitzer abgelöst.