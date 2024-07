Lufthansa Cargo bedient München Istanbul

Lufthansa Cargo startet Erstflug von München nach Istanbul (Foto: Flughafen München)

Der Flughafen München freut sich über den ersten Lufthansa Cargo Frachtflug mit einem Airbus A321 Vollfrachter nach Istanbul.

Start der neuen Frachtverbindung von Lufthansa Cargo am Münchner Airport: Die Fluggesellschaft bietet nun erstmals ab München eine Verbindung mit einem „Nur-Frachter“ an. Die Cargo-Airline bedient mit einem Airbus A321F zweimal wöchentlich die Strecke nach Istanbul. Am vergangenen Samstag fand der Erstflug statt. Die neuen Frachtflüge, die samstags und sonntags geplant sind, ergänzen das bereits bestehende Netzwerk mit Beiladefracht auf den Langstreckenflugzeugen.