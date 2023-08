Lufthans will in Russland wachsen

Die deutsche Lufthansa will auf ihren Russlandrouten zehn Prozent mehr Fluggäste transportieren als im Vorjahr.

Im Vorjahr sind mit der Lufthansa zwischen Deutschland und Russland 1,7 Millionen Passagiere geflogen. Nun will die deutsche Airline auf dem attraktiven Russland Markt weiter zulegen. Russland zählt zu den Regionen, die im Luftverkehr am stärksten wachsen. Die Lufthansa peilt mit ihrer Wachstumsstrategie im russischen Markt langsam die zwei Millionen Grenze an.