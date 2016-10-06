Die erste A350-900 in Lufthansa-Farben

Lufthansa A350-900 verlässt Lackierhangar (Foto: Airbus)

Elf Tage war der Lufthansa-Airbus im sogenannten „Paint-Shop“ im Airbus-Werk in Toulouse, dann war es soweit.

Die erste A350-900 erscheint in weißer Lufthansa-Bemalung mit blauem Schriftzug. 30 Personen waren im Einsatz, um eine Fläche von rund 2.100 Quadratmetern zu lackieren. Erstmals ist auch die offizielle Kennung D-AIXA sichtbar. Die Bezeichnung „X“ erfolgt in Anlehnung an die Airbus-Bezeichnung „A350 XWB“ (Extra Wide Body): Die Kabinenbreite der A350-900 misst 5,60 Meter und sorgt damit für ein großzügiges Raumgefühl.

Lufthansa stationiert die ersten zehn Flugzeuge vom Typ Airbus A350-900 im kommenden Winter in München. Erste Destinationen sind Delhi und Boston. Das Flugzeug wird 293 Passagieren Platz bieten: 48 Gästen in der Business Class, 21 in der Premium Economy und 224 in der Economy Class. Die A350-900 ist das weltweit modernste und umweltfreundlichste Langstreckenflugzeug. Es verbraucht 25 Prozent weniger Kerosin und erzeugt 25 Prozent weniger Emissionen. Der Lärmteppich der A350-900 ist bis zu 50 Prozent kleiner als bei vergleichbaren Flugzeugtypen.

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