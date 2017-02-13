Lufthansa hat A350 Linienbetrieb aufgenommen

Lufthansa Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Am 10. Januar 2017 hat die Lufthansa A350-900 ihren regulären Liniendienst von München nach Delhi aufgenommen.

Damit können alle Lufthansa-Passagiere erstmals das modernste Langstreckenflugzeug der Welt selbst erleben. Um 12:20 Uhr verabschiedete sich das neueste Flottenmitglied fast vollbesetzt von ihrer Heimatbasis München. Der Erstflug wurde offiziell mit einem Gateevent gefeiert: Steffen Harbarth, CCO Lufthansa Hub München und Dr Michael Kerkloh, CEO Flughafen München, durchschnitten im Beisein der Lufthansa-Crew, Mitarbeitern der Lufthansa Station und des Münchner Flughafens ein Band, und gaben damit den offiziellen Start für den Erstflug. Vor dem Einsteigen gab es Lebkuchenherzen und bayerische Musik für die Passagiere. Bevor das Flugzeug zu seinem ersten planmäßigen Start rollte, wurde es mit einer Wassertaufe von der Flughafenfeuerwehr verabschiedet. Heute Nacht um 00:10 Uhr wird die Lufthansa A350-900 erstmals in Indien willkommen geheißen.

Für die Lufthansa Group ist es eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres: Mit der A350-900 erhält die Fluggesellschaft einen hochmodernen Neuzugang in ihre Flotte. Die ersten zehn Flugzeuge vom Typ Airbus A350-900 werden ab dem 10. Februar 2017 in München stationiert. Die erste Destination ist Delhi, im März wird Boston angeflogen. Das Flugzeug bietet 293 Passagieren Platz: 48 Gästen in der Business Class, 21 in der Premium Economy und 224 in der Economy Class. Die A350-900 ist das weltweit modernste und umweltfreundlichste Langstreckenflugzeug. Es verbraucht 25 Prozent weniger Kerosin, erzeugt 25 Prozent weniger Emissionen und ist beim Start wesentlich leiser als vergleichbare Flugzeugtypen.

Deutsche Lufthansa AG