LUX Air und KLM Royal Dutch Airlines flogen am pünktlichsten

LUX Air und KLM Royal Dutch Airlines sind die zwei pünktlichsten Fluglinien der EU. Dies zeigte eine Studie des Verbandes Europäischer Fluggesellschaften (AEA) über die Pünktlichkeit der Flüge 2007

In der am Freitag im Prague Daily Monitor, einer tschechischen News- und Wirtschaftszeitung, publizierten Studie besetzten die beiden westeuropäischen Fluglinien zwar die ersten Plätze der Rangliste, ihnen dicht auf den Fersen waren aber ost- und zentraleuropäische Fluggesellschaften. So landete Austrian Airlines auf dem dritten, Malév-Hungrian Airlines auf dem vierten, die nationale rumänische Gesellschaft Tarom auf dem sechsten und die tschechische Czech Airlines auf dem achten Platz. Den fünften und siebten Platz konnten sich Brussels Airlines und Air France sichern. Am anderen Ende der Skala landeten die TAP Portugal mit einer Pünktlichkeitsrate von mageren 60 % auf dem letzen Platz. Knapp davor steht Spanair, deren Flüge zu 63 % pünktlich abflogen und ankamen. Die nationale Fluglinie CYPRUS Airways landete gemäss der Studie mit einer Pünktlichkeitsrate von 64 % auf dem drittletzten Rang, gerade knapp noch geschlagen von den British Airways mit nur 65 % pünktlicher Flüge.