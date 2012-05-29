Air France will Flotte verkleinern

Air France muss sparen und wird Teile ihrer Europaflotte verkleinern, dies gaben die Verantwortlichen der Fluggesellschaft letzte Woche in Paris bekannt.

In Zukunft soll die Europaflotte von Air France von derzeit 145 Maschinen auf rund 110 Flugzeuge geschrumpft werden. Die Flottenverkleinerung soll gut zwei Jahre in Anspruch nehmen. Mit dieser Massnahme müsste auch überschüssiges Personal abgebaut werden, Kündigungen sollen nach Aussagen der Airline jedoch vermieden werden, insgesamt beschäftigt Air France rund 58.000 Mitarbeiter. Die Sparpläne werden nötig, da sich die wachsende Konkurrenz der beiden Billigflieger Ryanair und Easyjet beim Europageschäft von Air France immer stärker auf die Nachfrage auswirkt.