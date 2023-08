Mit Air France A380 nach Los Angeles

Ab Ende Mai 2012 wird Air France zwischen Paris Charles de Gaulle und Los Angeles täglich mit dem Airbus A380 verkehren.

Ab dem 28. Mai 2012 wird Air France täglich einen A380 Superjumbo auf dieser Route verkehren lassen, die Flüge sind auf der Homepage von Air France bereits buchbar. Flug AF066 wird um 10.30 Paris Charles de Gaulle verlassen und um 13.05 in Los Angeles ankommen. Der Rückflug AF065 verlässt LA jeweils um 15.50 und kommt am nächsten Morgen um 11.20 in Paris an. Neben Singapore Airlines, Qantas und Korean Air wird Air France der vierte Carrier, welcher mit dem A380 regelmässig nach Los Angeles fliegen wird.