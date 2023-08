Mit Air France A380 nach Dubai

Air France wird ab dem 5. Dezember 2011 täglich von Paris Charles de Gaulle nach Dubai mit einem ihrer Airbus A380 verkehren.

Diese Strecke bedient Emirates bereits täglich mit einem Superjumbo, mit dem Slogan „Fly to Dubai with the A380“ zieht nun Frankreichs Flag Carrier nach. Ab dem 5. Dezember 2011 wird der A380 Flug AF3830 Paris Charles de Gaulle um 13 Uhr 30 verlassen und um 23 Uhr 00 in Dubai ankommen. Der Retourflug AF3831 ist für 01 Uhr 45 angesetzt und die Ankunftszeit in Paris wird jeweils am Morgen um 06 Uhr 10 sein. Momentan bedient Air France die Städte New York, Johannesburg und Montreal mit dem A380.