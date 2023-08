Kingfisher plant Erhöhung des Aktienkapitals

Kingfisher will Aktien im Wert von US$ 400 Millionen ausgeben um über genügend Kapital für eine geplante Expansion zu verfügen.

