Kingfisher plant Erhöhung des Aktienkapitals
Kingfisher will Aktien im Wert von US$ 400 Millionen ausgeben um über genügend Kapital für eine geplante Expansion zu verfügen.
Kingfisher will Aktien im Wert von US$ 400 Millionen ausgeben, um über genügend Kapital für die geplante Expansion zu verfügen.
Die indische Fluggesellschaft Kingfisher sagte, sie habe schon immer bestätigt, dass sie ihr Stammkapital erhöhen wolle, insbesondere auch nach dem Kauf des Low-Cost-Carriers Deccan Aviation. Die Airline will in 18 bis 24 Monaten schwarze Zahlen schreiben. Bereits haben einige Investoren ihr Interesse angemeldet. Gemäss Kingfisher gibt es jedoch keinen genauen Zeitplan, wann das Fundraising stattfinden soll. Die Ölpreise sind mittlerweile wieder unter US$ 110 pro Barrel gefallen, die Airline ist zuversichtlich, ihr Break-Even im Laufe der nächsten 2 Jahre zu erreichen.