Kingfisher will Bangalore London streichen

Kingfisher befliegt die Strecke Bangalore - London täglich mit Airbus A330 Maschinen, ab dem 15. September wird die Verbindung der Konkurrenz überlassen.

Die indische Fluggesellschaft Kingfisher ist noch nicht lange im Langstreckengeschäft und wird die Route von Bangalore nach London nun wieder einstellen. Auf dieser Strecke ist neben Kingfisher nur noch British Airways am Markt, die sieben Flüge in der Woche anbietet. British Airways befliegt die Strecke mit Boeing 747-400 Grossraumflugzeugen. Kingfisher hat auf der Linie wohl zuviel Geld verloren, um sie neben British Airways weiterzubetreiben.