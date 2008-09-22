Kingfisher Airlines muss Jobs abbauen

Die rasch wachsende Kingfisher Airlines aus Indien muss auf die Kostenbremse stehen und 300 Mitarbeiter entlassen.

Vor zwei Wochen startete Kingfisher zu ihrem ersten Langstreckenflug von Bangalore nach London. Nun muss der vom Erfolg verwöhnte indische Newcomer erstmals Personal abbauen. Die Fluggesellschaft des Spirituosenmoguls, Vijay Mallya, gibt als Hauptgrund der Entlassungen die volle Nutzung der Synergien zwischen den beiden Airlines Kingfisher und Deccan Airlines. Kingfisher hat vor einem Jahr den Low Cost Carrier Deccan übernommen und ist jetzt in der Lage, die vollen Gemeinsamkeiten beider Fluggesellschaften unter einem Hut zu nutzen.