Kingfisher startet nach London

Ab dem 3. September wird Kingfisher von Bangalore nach London Heathrow fliegen.

Dies gab die Airline des Bier und Spirituosen Barons, Vijay Mallya, heute erneut bekannt. Um internationale Flüge anbieten zu dürfen, kaufte Kingfisher im letzten Geschäftsjahr Deccan Aviation. Nach indischem Recht darf eine inländische Airline erst nach fünf Betriebsjahren ins Ausland fliegen. Kingfisher fliegt erst seit drei Jahren und Deccan ist bereits seit fünf Jahren im Geschäft. Nach Angaben von Kingfisher wird die Airline neue Standards setzen. Auf der Route nach London wird sie einen Airbus A330 einsetzten.